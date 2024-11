Bertolt Brecht A A kaukázusi krétakört nem sokkal a második világháború befejezése előtt, 1945-ben, az amerikai emigrációban írta. Érdekesség, hogy ez az egyetlen, tizennégy kötetnyi drámája közül, amely optimizmust sugall. Erre ma, háborúktól és konfliktusoktól terhelt világunkban is nagy szükség van.

Már A kaukázusi krétakör sajtónyilvános próbája is siker volt a Kisszínházban. Fotó: Karnok Csaba

Az örök kérdés

A kaukázusi krétakörben az ótestamentumi salamoni ítélet és a régi kínai krétakör-mese motívumait alakította, formálta saját képére, összetéveszthetetlen stílusára. A mű általánosítható problémája: ki az anyja a gyermeknek? Az, aki kimenekítette a grúziai háborúból, óvta, nevelte, és aki annyi mindent feláldozott érte, vagy az, aki megszülte, majd magára hagyta? Acdak bíró jól, emberségesen dönt: kimondja, hogy a melegszívű Gruse az igazi anya. A premier előtt közönségtalálkozót is rendeztek, majd a sajtónyilvános próbán találkozhattunk újra a darabbal.

Krétakör, az előadás

A Szegedi Nemzeti Színház előadása egy művelődési házból indul, ahol emberek vitatkoznak. Később sok-sok színen át formálódik a mese, interaktívan, egyes jeleneteket a színpad előtt, a közönséghez, a nézőtérhez közel játszva. Érdekesség, hogy a sok helyszínen játszódó történet 50 szereplőjét mindössze 11 színész alakítja.

– Az egyik ok, hogy A kaukázusi krétakört visszük színre, az, hogy emberi sorsokat mutat meg. Akik próbálnak a szorító körülmények között is jól dönteni, és azt gondolják, helyesen, de nem számolnak a későbbi következményekkel, amelyek sokszor váratlanok: rájuk szakad a világ, és sodródik az életük. Ez napjainkra is igaz, hiszen a világ kiszámíthatatlan, egyre tervezhetetlenebb – mondta a drámáról Tárnoki Márk rendező.

Hozzátette: a szerepeket is jól ki tudta osztani a társulat tagjai között. A dramaturgián nem változtattak, de a cselekmény, a mese a jelenből, egy reális térből, a már említett művelődési házból „startolva” bontakozik ki. A jelenben tartja a nézőt az is, hogy a jelmezek, a díszletek és a használt tárgyak is korunkat idézik, napjainkból valók. Nagyon érdekes a gyerek, Michel megszemélyesítése.