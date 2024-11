Mindenszentek és halottak napja ünnepéhez is több szokás kötődött a néphagyományban, amelyekről Kulik Melinda néprajzos muzeológus számolt be lapunknak. Elmondta, hogy november első napja leginkább a jótékonykodásról szólt szerte az országban.

Kulik Melinda elmondta, hogy a meggy gally a Katalin nap fontos kelléke volt. Az eladósorban lévő leányok jósoltak vele. Fotó: Karnok Csaba

Kulik Melinda: halál várt arra, aki megleste a holtakat

Szegeden az asszonyok szép, fehér búzából úgynevezett fehér kalácsot sütöttek, amelynek tetejét mézzel vonták be, hogy fényes legyen.

Ezt nevezték Mindenszentek kalácsának, de kolduskalácsnak is. A temető bejáratánál ilyenkor koldusok álltak, a fehér kalácsot nekik adták a családok azért, hogy imádkozzanak a halottaikért. Az alsótanyán élők nem klasszikus, hanem kerek perec formájú kalácsot sütöttek. Földeákon és Szajánban lisztet, gabonát és főzeléket ajándékoztak a szegényeknek, a templomban osztották szét közöttük

– mesélte az alsóvárosi Napsugaras Tájház munkatársa. Másik érdekességként azt is elmondta, hogy az egész országban úgy tartották eleink, hogy Mindenszentek éjjelén a halottak miséznek a templomokban. Meglesni azonban nem volt szabad őket, mert aki megtette, arra hamarosan halál várt.

Dologtiltó nap volt halottak napja

A halottak napja hajdanán is temetőlátogatással telt. Hazatérvén gyertyát gyújtottak, majd imádkoztak, amíg leégett. Ezt sorra annyiszor ismételték, ahány halottról meg akartak emlékezni.

– Dologtiltó nap volt, nem lehetett a földekre menni. Ha valaki mégis elment dolgozni, úgy tartották, hogy elkap egy úgynevezett kásadaganatot, amely a test bármely részén kinőhetett – mondta Kulik Melinda. Hozzátette, hogy ha a földeken nem is, otthon azonban serénykedtek eleink, kukoricát morzsoltak, gabonát őröltek vagy éppen a szérűből hordták be a szénát. Az ország bizonyos részein azonban tilos volt ezen a napon mosni és meszelni is. Utóbbi kapcsán azt tartották, hogy aki halottak napján meszel, annak a házát ellepik a férgek.

– Ásotthalmon volt szokás, hogy a hazajáró lelkeknek ételeket tettek ki, amelyeket később kiosztottak a szegényeknek – fűzte még hozzá a néprajzos muzeológus.