Tari Tamás gyűjteményéből nyílik legó-schenk kiállítás Csongrádon. A tárlaton várakat, kastélyokat és katonai témájú játékokat tekinthetnek meg az érdeklődők. A kiállítást Bárkányi Ildikó, a Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese nyitja meg, közreműködik: Ifj. Tari Tamás.

Tari Tamás gyűjtőszenvedélyéről már írtunk. Képregényeket, játék katonákat és legókészleteket is gyűjt a matematika–angol szakos középiskolai tanár. Az átlagos gyűjtőktől eltérően Tamás nem vitrinbe zárva tartja a legóit, a fia is játszhat velük. A legók mellett a házi gyűjteményét több mint ezer magyar és idegen nyelvű képregény is gazdagítja, illetve játék katonákat is gyűjt.