Egy hónapja érkezett meg Szegedre az IH Rendezvényközpont és a Szent-Györgyi Albert Rotary Club jóvoltából a Magyar Sajtófotó Kiállítás. A tavalyi év legjobb felvételeit a Klauzál téren lehet megtekinteni. A szabadtéri, ingyenes kiállításon csütörtök délután Bánkuti András, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége fotótagozatának elnöke, a kiállítás kurátora tartott tárlatvezetést, bemutatva a 21 darab, kétoldalas tablón szereplő fotókat, azok történetét és alkotóit.

A Magyar Sajtófotó Kiállítás idei anyagában kollégánk, Török János munkái is láthatók. Fotó: Karnok Csaba

Elöljáróban elmesélte a kiállítás történetét, mely a covid idején vált szabadtérivé.

Mivel akkor a múzeumok zárva voltak, úgy döntöttünk, kivisszük az embereknek a tárlatot. Speciális, időjárásálló anyagból vannak a tablók, így azokat sem a fagy, sem az eső nem rongálja

– magyarázta. Megjegyezte: ez a döntés rendkívül jónak bizonyult, hiszen rájöttek, hogy szabadtéren sokkal többen nézik meg, mint ha ezért be kellene menni egy intézménybe. Ezért mutatják be a világjárvány óta is mindig így az alkotásokat.

Ha valaki családostól jön, gyerek és felnőtt is megtalálhatja a neki tetsző képeket, hiszen a megosztó politikai témákon kívül olyan, mindenki által kedveltek is vannak, mint a sport- vagy a természetfotó. Nem mellesleg pedig ez egy olyan tárlat, aminek megnézése nem kerül egy gyerekcipő árába, sőt semmibe

– tette hozzá.

Idén 6901 képből válogatott a nemzetközi zsűri, ezekből kerültek be a legjobbak a tárlat anyagába. Az idei kiállításon látható lapunk fotóriporterének, Török Jánosnak is a Káposzta Máriáról készített portrésorozata, mellyel harmadik díjat kapott a rangos versenyen. Az egy évig készült sorozatot Bánkuti András hosszan méltatta.