Boros Istvánnak megpróbáltatásokkal teli, kalandos élet jutott osztályrészül: a híres szegedi 46-os gyalogezred katonájaként megjárta az első világháború poklát, a hadszíntéren megrokkant. 1914-ben mint makói honvéd kezdett naplót írni. Ezt egész életében rejtegette, leszármazottai azonban a halála után megtalálták, és eddig három könyvet adtak ki belőle – kettőt magyar, egyet olasz nyelven. Most megjelent a negyedik is: ezek a róla és bajtársairól készült, hazahozott fotókat, illetve általa a háború, illetve a gyógykezelések idején hazaküldött képeslapokat mutatja be.

A makói honvéd, Boros István egyik fényképén olyan makói, Makó környéki bajtársak családneve olvasható, mint Szabó, Sipos, Oláh, D. Nagy, Engedi és Fekete. A kötet egyik fotója

A makói honvéd emlékei

Közel kétszáz fénykép és képeslap látható rövid kísérőszövegekkel a könyvben

– hívta fel a figyelmet a kötet szerkesztője, Halmágyi Pál történész, nyugalmazott múzeumigazgató. Előbbiek azért érdekesek, mert rajtuk sokan fedezhetik fel dédapjukat, a harcokban elesett, illetve megsérült és vele együtt hadikórházba került hozzátartozóikat. Utóbbiak pedig azért, mert Boros István megjárta a háború szinte minden frontját az olasztól az oroszig, aztán pedig sokfelé gyógykezelték és ahonnan csak tudott, küldött egyet haza – unokái pedig megőrizték ezeket. A korabeli háborús propaganda képeslapjai is előkerültek közülük.

Boros István Megjártam a hadak útját Rohatyntól San Martinóig 1914-1918. című könyvét november 7-én, csütörtökön délután 4 órától mutatják be diavetítéssel egybekötve a makói József Attila Könyvtárban. Köszöntőt Szikszai Zsuzsanna igazgató mond, a kötetről a szerkesztő, Halmágyi Pál beszél.