Nem mindennapi kerítés a József Attila Múzeumé: fekete-fehér fotók ékesítik. A képek alkotója, Ádók Zsanett helybeli fotográfus úgy emlékszik, már kislányként is a fényképezés volt a mindene. A szülei is fotós voltak, ő pedig már 9-10 évesen kölcsönkérte édesanyja gépét. Az a masina egyébként még mindig megvan, használja is.

A makói kerítés: hosszú út vezetett idáig Ádók Zsanettnek. Fotó: Schram András

Makói kerítés: hosszú volt az út

Gyerekkoromban minden zsebpénzem filmre ment. Lelkesen fűztem be, majd vittem előhívatni

– mesélte az indulásról.

Hozzátette, aztán igyekezett mindig jobbnál jobb gépeket vásárolni. A középiskolás években a láz ugyan alábbhagyott, később viszont a férje biztatására nem csak komolyabb apparátust vásárolt, de fotós iskolába is beiratkozott. Így lett hivatásos fotográfus. Hangsúlyozta, azóta is folyamatosan tanul, képzi magát, beszélget más fotósokkal.

Miközben elkezdett fényképészként dolgozni – a mai napig is ez a munkája – , lassan, több dolgot kipróbálva ért meg benne, hogy mi az a téma, aminek a megörökítését a szenvedélyének tekinti.

Pintér Károllyal, azaz Carloval, a makói órásmesterrel kezdődött, aki a család régi barátja

– mesélte.

Nem beállított képeket készített róla: azt kapta lencsevégre, ahogy megérkezik, bemutatja kincseit, dolgozik. Érezte, hogy a sorozat jól sikerült, de maga is meglepődött a leírhatatlan fogadtatáson, miután néhány fényképet megosztott a közösségi oldalán. Egyébként mindegyik fekete-fehér volt, a leggyakrabban ilyen képeket készít. A múzeumi kerítés is csupa ilyenből áll.

Újabbnál újabb témák, arcok

Miközben Carloval beszélgetett, kiderült, az órásmesternek nincs utódja, akinek átadhatná a stafétabotot. Ez adta az ötletet, hogy megkeresse azokat a mesterembereket, akikkel ugyanez a helyzet. Közülük pedig az apátfalvi kaskötő, Vígh Antal volt az első.

Ő és a felesége olyan szeretettel fogadtak, hogy eldöntöttem, ezt a munkát folytatnom kell

– mesélte.

Azóta jó néhány hasonló sorozatot készített. Az újabbnál újabb témák, arcok egymást adják, de a megtalálásukban Szikszai Zsuzsanna makói múzeumigazgató, illetve az apátfalvi faluház vezetője, Nagyfalusi Ilona is a segítségére van. Ez utóbbi általában kell is, hiszen ezek az emberek nem szívesen nyitnak ajtót bárkinek, kell valamilyen összekötő kapocs.