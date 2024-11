A makói városvezetés azt követően határozott az igények felméréséről, hogy a legutóbbi testületi ülésen több képviselő tolmácsolt lakossági panaszokat az esténként hangoskodó, olykor randalírozó fiatalokról. Volt, aki úgy vélte, ez rendőrségi ügy, mások a szülők felelősségét firtatták, illetve a szórakozóhelyek hiányát vetették fel. Molnár László (Lokálpatrióták) azt javasolta, hogy induljon közös gondolkodás annak érdekében, hogy legyenek a fiataloknak tartalmas szórakozást kínáló helyek a városban. Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz-KDNP) ehhez hozzátette: úgy gondolja, nehéz a fiatalokat bárhová bevonzani, ezért előbb meg kellene ismerni az igényeiket.

A makói városvezetés azt szeretné, ha a helyi fiatalok nem a köztereken bandáznának. Fotó: Szabó Imre

A makói városvezetés konzultációt indít

Utóbbi ötlet célba talált: előzetesen felmérik a helybeli fiatalok igényeit. Farkas Éva Erzsébet polgármester a napokban közösségi oldalán hírül adta: egyeztetésre, közös gondolkodásra hívták össze az oktatási intézmények igazgatóit és az önkormányzati képviselőket. A cél az, hogy a fiatalok véleményét, javaslatait kikérve olyan megoldásokat találjanak, amelyek tanítási idő utáni vagy hétvégi programokat kínálnak a diákok számára. A város az intézmények vezetői, illetve diákönkormányzatok segítségét kéri abban, hogy az iskolákban végezzenek közvélemény-kutatást. Így a diákok ötleteiből és javaslataiból merítve tudhatnák meg, pontosan mire is van igénye a mai fiatal korosztálynak.

Mi is megkérdeztünk néhány fiatalt

Úgy gondoltuk, ehhez mi is segítséget nyújtunk, és megkérdezünk néhány helybeli középiskolást, hogy ők hova járnak szórakozni, illetve milyen egyéb lehetőségnek örülnének a városban. Annak érdekében, hogy őszintén mondják el a véleményüket, mondandójukhoz csupán keresztnevet kértünk.

– Nekünk az a szórakozás, ha átmegyünk például Szegedre. Olyankor szétnézünk valamelyik plázában, eszünk valamit, beszélgetünk – mondta Dominik. Hozzátette: ezen kívül szeret kerékpározni a városban.

Évfolyamtársa, Barbi ehhez csatlakozva azt mondta, jó lenne egy biciklipálya.

– Ezt akár a Maros-parton is el tudnám képzelni. A lényeg az lenne, hogy legyen folyamatos felügyelet a rongálások megelőzése érdekében – hangsúlyozta. Azt is megemlítette, hogy koncertnek és diszkós szórakozóhelynek is örülne, de utóbbiból olyannak, ahol nincs alkohol, és így a 18 év alattiak is bemehetnek.