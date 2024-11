A rövid kirándulást a strandhoz vezető sétányon kezdtük. Az ártéri erdő fái közt haladva megkapó a csend, pazar a látvány. A fák lombozata sárgás-barnás ruhát öltött, a fű azonban még zöldell, a levegőt pedig harapni lehet. A Maros-parti strand felé tartva, az üdülőövezethez érve még egy kedvesen törleszkedő macskával is találkoztunk – nem csoda, hiszen vannak, akik nemcsak nyáron, de a hűvösebb időben is itt laknak.

A Maros-parti strand ősszel. Fotó: Szabó Imre

A Maros-parti strand sötétedésig hívogat

Maga a strand most inkább a csöndes elmélkedés, pihenés helye. Nem csak a padokra, de a kint hagyott nyugágyakra is le lehet ülni, párnát azonban már érdemes magunkkal vinni. A folyó vízállása nagyon alacsony, még egy hatalmas félsziget is kialakult ott, ahol a fürdőzőhely szokott lenni nyaranta.