Miro Gavran munkásságát számos díjjal elismerték, megkapta többek között a legjobb közép-európai írók életművéért járó Central European Time Díjat, Szlovákiában ezüst, Ausztriában arany érdemrenddel tüntették ki.

2003 óta szinte évente megrendezik a nemzetközi GavranFestet, amely során kizárólag Miro Gavran műveit mutatják be. Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Szerbia és Németország is csatlakozott a fesztiválhoz.

„Mindent a férfiakról és a nőkről”

Varga Iván és felesége, Viktória legutóbb Miro Gavran Felejtsd el Hollywoodot! című drámakötetét fordította magyarra, a nyáron jelent meg a fordítás. Varga Iván november 14-én este fél hattól mutatja be a szegedi közönségnek a könyvet, amely öt színdarabot foglal magában. Mára a címek is sokatmondók, mint például: Mihez kezdjek az életemmel, Mindent a férfiakról vagy éppen Mindent a nőkről. A kötetbemutatónak a Somogyi-könyvtár ad otthont. A résztvevők előtt nemcsak Miro Gavran életútjának és Felejtsd el Hollywoodot! című kötetének érdekességei, de a fordítói munka kulisszatitkai is feltárulnak majd.