A halas bicskát bemutató filmet Mikszáth- és Tömörkény-idézetek is színesítik, akik műveikben megjelenítették a Szeged környéki vízenjárókat. Nagyon ízesen tudtak fogalmazni eleinkről. Nagy Péter kötélgyártó gépeivel több mint százéves technikával készíti a köteleit, ahogyan nagyapái is csinálták. Palotás Géza pedig Szeged egyik legismertebb cserépkályha-készítője, aki egy kis cserépkályha-történetet is felvázol a filmben: honnan jutottak el hozzánk, kiknek volt a cserépkályha a fűtőalkalmatossága