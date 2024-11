Az idei tanév első nyílt napján várták a diákokat és szüleiket az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikumba, szerda délután. A tájékoztatóra kijelölt tanterem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, sokaknak már ülőhely sem jutott. Pontban három órakor az iskola kürtösei nyitották meg a nyílt napot, majd Máhig József igazgató köszöntötte a résztvevőket, és megköszönte a szülőknek, hogy fontolóra veszik, hogy gyermekeiket ebbe az iskolába írassák.

Az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban a szerdai nyílt nap során az érdeklődők különböző bemutatókon vehettek részt, ahol megismerhették az iskolát és az erdészeti szakma részleteit. Fotó: Karnok Csaba

A következőkben igyekszünk elvarázsolni a gyerekeket előadásokkal és bemutatókkal – tette hozzá az igazgató. A köszöntő után a diákokat csoportokra osztották, mindegyik csoportot egy erdészeti tanuló vezette körbe, akitől kérdezhettek is. A csoportok forgószínpadszerűen különböző állomásokon ismerkedhettek meg az iskola tevékenységeivel. Az udvaron két erdészeti tanuló mutatta be a motorfűrész működését; ők nemrég a Szepesi László Emlékversenyen is részt vettek. A nyolcadikos érdeklődők maguk is kézbe vehették a motorfűrészt, és a diákok a karbonszálas vágásbiztos nadrágról is beszéltek nekik. Elmagyarázták, hogy a pókháló vékonyságú karbonszál a motorfűrész láncába akadva lelassítja azt, így elkerülhetők a balesetek.