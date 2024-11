A Kossuth Rádió Hungarikum-média díjas Országjáró című műsora szombaton a mórahalmi Pramonád térről, a jubileumi 10. Pálinka- és Tepertőfesztiválról jelentkezett többször is élőben. A kisvárosból közvetítették a már korábban felvett déli harangszót is. Az ismert és népszerű műsor célja a vidék Magyarországának bemutatása, kiemelve az adott helyszín történelmét, kulturális értékeit, gasztronómiáját, turisztikai látványosságait, helyben készült remekeit, értékes, érdekes embereit, közösségeit és művészeit. Ez történt Mórahalmon is.

Mórahalom legnépszerűbb gasztronómiai eseménye a fesztivál. Fotó: Toroczkai Mihaela

A frissen sült, még szinte sercegő tepertő, a hagyományos és különleges pálinkák sora és az egész délután tartó kézműves vásár, a színes és izgalmas program is csábított a fesztiválon, Mórahalom legnépszerűbb gasztronómiai eseményén való részvételre.