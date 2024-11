Ahogy Barnák László főigazgató fogalmazott a keddi, első próbán, nem csak a város, de az ország színházbarát közönségét célozza meg a Szegedi Nemzeti Színház december 6-ai, nagyszabású operabemutatója. Puccini Pillangókisasszony című operáját a Kossuth-díjas Juronics Tamás álmodja színpadra, akinek legutóbbi, nagy sikerű, szegedi operarendezése Puccini Manon Lescaut-ja volt tavaly. Cso-cso-szán szívbe markoló története a milánói ősbemutató után éppen 120 évvel, legutóbbi szegedi premierje után 12 évvel elevenedik majd meg a Nagyszínházban.

A Pillangókisasszony operában az operatagozat magánénekesei mellett közreműködik a Szegedi Nemzeti Színház teljes ének- és tánckara. Fotó: Gmes Sándor

Sztereotípiák és szexizmus

– Ezek a karakterek, a zene és drámaiság pontosan ugyanolyan intenzitással képes formálni mindazoknak az életét, gondolkodását és érzelemvilágát, akik erre nyitottak, mint 120 évvel ezelőtt – hangsúlyozta Dobszay Péter, a színház zeneigazgatója, aki Pál Tamással váltva vezényli majd a nagyívű produkciót.

Juronics Tamás rendező kifejtette, hogy Puccini művei olyan részletességgel vannak megírva, hogy szinte önmaguk görgetik az eseményeket. Ahogy fogalmazott, instrukcióitól eltérni dőreség. Rendezői koncepciójának ismertetése során arra a kérdésre is választ adott, hogy mennyiben lehet ma érvényes a Pillangókisasszony története, hiszen napjaink globalizálódott világában már korántsem olyan titokzatos az operában ábrázolt japán közeg, mint 120 évvel ezelőtt. Rámutatott, hogy a felszínen hiába csökkent jelentősen a kultúrák közötti szakadék, a keleti világ igazi mélységeiről még ma is keveset tudunk. Ráadásul Cso-cso-szán tragédiájának története a sztereotípiák, a szexizmus és a rasszizmus témáját is érintik, amelyek színpadi ábrázolása nagy felelősség.

Címszerepben Ferenczy Orsolya és Máthé Beáta

Pinkerton hadnagyot, a felszínes, kalandor amerikai haditengerészt László Boldizsár és Tötös Roland, az ifjú és naiv, végletekig hűséges japán gésát Ferenczy Orsolya és Máthé Beáta játssza majd váltott szereposztásban. A próbafolyamat éppen Máthé Beáta születésnapján kezdődött el.

– Technikailag az a mennyiség jelenti a kihívást, amelyet Cso-cso-szán énekel. Emellett a gyötrelmes lelki ív is természetesen megterhelő. Hiszen a történet egy 15 éves lánnyal indul, aki tele van reménnyel, hisz az igaz szerelemben. Az idő múlása hűségének próbája lesz, amely gazdagítja és nemesíti a karakterét. Kitart a legvégéig – mondta el lapunknak Máthé Beáta karaktere kapcsán.