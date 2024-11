Rémisztőképző a Bábszínházban

Ezen a délutánon bárkiből szellem, banya vagy vámpír válhatott. Pókhálóba borultak a bábszínház falai, ahol félelmetesen érdekes feladványokat, szellemes játékokat kellett megoldani és végigjátszani. A látogatók húszpercenként, kiscsoportos turnusokban merészkedhettek be a feladványok labirintusába, majd folyamatosan váltották egymást. A színházteremben a vértranszfúziós állomáson Drakula gróf komornyikja várta a csapatot, aki annyira szórakoztató volt, hogy még a felnőttek is jót kacagtak a poénokon. Itt megtanulták a gyerekek, hogy az átlátszó folyadék a szellemek, a fekete a boszorkány, a piros pedig a vámpírok eledele. Ugyanitt a sorsfonál-gombolyító szerkezetet is kipróbálhatták a gyerekek. Végül mindenki épségben távozott a bábszínház Rémisztőképzőjéből.