Még 1965-ben készült el a sarokház Vásárhely belvárosában, a Kossuth tér és az Andrássy utca kereszteződésében, amelyben máig üzemel az 1957-ben alapított Sarokház Cukrászda. Ugyanebben az évben állították fel a téren a vásárhelyi közvéleményben heves vitákat kiváltó Szántó Kovács János szobrot. Az egykori emberpiac is ezen a helyen működött: itt fogadtak fel fizikai munkára, például kubikos munkára jelentkezőket.

1976-ban a Kossuth tér és az Andrássy utca sarka így festett az 1965-ben felállított Szántó Kovács János szoborral.

Fotó: Fortepan/FŐFOTÓ

Ez a tér a Modern Városok Program keretében tervezett, tudáscentrumnak is nevezett új városi könyvtár egyik lehetséges helyszíneként is felmerült, amelyet 5 milliárd forintos beruházásból kívántak megvalósítani. Lázár János országgyűlési képviselő javasolta a Sarokház Cukrászda előtti, a református ótemplom és az OTP közötti területet a könyvtár lehetséges helyszíneként. A városban ez élénk vitát váltott ki, különösen a 2019-ben tartott lakossági fórumon, ahol érvek és ellenérvek hangzottak el: sokan üdvözölték a frekventált helyet, de többen aggódtak a zöldfelület és a népszerű cukrászda esetleges megszűnése miatt. Ennél a verziónál lebontották volna az épületet.

A javasolt tíz helyszín egyikeként felmerült az egykori Hód Áruház épülete is, amelynek bontása szintén a tervek között szerepelt. A jelenleg feltúrt tér felújítását most a vásárhelyi önkormányzat végzi, és a munkálatok várhatóan legkorábban egy év múlva fejeződnek be.