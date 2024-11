Szeptember óta készültek a végzős diákok a szalagavató bálra. Ebben a tanévben hat osztályban, összesen 170 tanuló ballag majd a Radnótiból. A nyitótáncokra olyan sokan jelentkeztek, hogy végül négy csoport adott elő egy-egy gyönyörű keringőt. A végzősök a hagyományoknak megfelelően a keringők között kapták meg a világoskék, radnótis címeres szalagjukat az őket ballagtató 11. osztályos diákoktól. Ez a szalag annak a jelképe, hogy nemsokára búcsúznak a gimnazista évektől, a Radnótitól, és kilépnek a felnőtt életbe. De nemcsak a diákok, a tantestület is készült a Radnóti szalagavató báljára, egy meglepetéstáncot adtak elő a pedagógusok.

Hónapok óta készültek a szalagavató bálon bemutatott keringőre a Radnóti-gimnázium végzős diákjai. Fotó: Karnok Csaba

Szalagavató bálon kettős szerepben

– A szalagavató az iskola és a család közös, megható ünnepsége. A szalagtűzés hagyománya már közel 200 éves és Selmecbányáról ered. A szalag nemcsak az iskolától való búcsúzás, hanem a felnőtté válás jelképe – fogalmazott Nagy Anett, a Radnóti-gimnázium igazgatója, akinek idén kettős szerepben kellett helytállnia. Végzős diák édesanyjaként és iskolaigazgatóként.

– Tanárként is megható látni, hogy az iskolapadban megszokott öltözet helyett a ballagásra varratott szép öltönyeikben és a gyönyörű ruháikban a diákok hirtelen felnőttekké válnak, és szembesülni azzal, hogy milyen gyorsan elteltek a gimnáziumi évek. Szülőként még inkább szívbemarkoló érzés rádöbbenni, hogy milyen gyorsan felnőtt a gyermekünk, pedig nem is olyan régen született – nyilatkozta a Délmagyarországnak.

Érettségi előtt, érettségi után

Hétfőtől viszont folytatódik a munka, A végzős diákok nagy lendülettel készülnek az érettségi vizsgákra. A múlt héten zárult az őszi érettségi vizsgaidőszak, amelyen több mint 120 radnótis diák tett előrehozott vizsgát egy vagy több tárgyból. Ez nemcsak azért fontos, mert így eggyel kevesebb vizsgájuk lesz a tavaszi vizsgaidőszakban, hanem azért is, mert megtapasztalták, hogy milyen is az érettségi. Legtöbben nyelvekből, azon belül angol nyelvből tettek előrehozott vizsgát kiváló eredménnyel, 94-95 százalékos átlageredménnyel, de más nyelvekből és földrajzból is sokan vizsgáztak vagy tettek szintemelő vizsgát kiválóan.