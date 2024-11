Pénteken mutatja be a Szegedi Kortárs Balett új mesebalettjét a Szegedi Nemzeti Színházban. Noha a Diótörő produkciót már 12 éve játssza a társulat világszerte, a pénteki premier mégis vadiúj élményt kínál, ugyanis bemutató értékű felújítást végeztek az előadáson. A teljes látványvilágot, a díszleteket és a jelmezeket, valamint Juronics Tamás koreográfiáját is megújították, sőt, új karakterek is bekerültek az előadásba. A produkció hosszabb lett, immár két felvonáson át tart a varázslat a színpadon.

Gyerekek és felnőttek számára egyaránt varázslatos élményt nyújthat a Szegedi Kortárs Balett Diótörő mesebalettje. Fotó: Török János

Mesés látványvilág

Juronics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője elmondta, hogy a 23 éve repertoáron tartott Carmina Burana mellett a 12 éve futó Diótörő a társulat másik fő sikerdarabja, ezért döntöttek a megújítása mellett. Az új produkció még játékosabb, a nézőkkel még inkább interakcióba lépő előadás lett, amely a gyermek és a felnőtt közönség számára egyaránt varázslatos élményt nyújt.

A mesevilág hangulatát fokozzák a Bienca Imelda Jeremias által tervezett, színpompás jelmezek, valamint Tóth Kázmér különleges díszlete, amelynek gigantikus, világító, ledes ívei a karácsonyi hógömbök formáját idézik. Madarász „Madár” János vizuális mozgóképei révén megelevenedik a karácsonyfa, a hópihék országa és a tortavár is.

Varázslat testközelből

A Diótörő főszereplője Marika (Diletta Savini / Giordana Marzocchi), aki testvérével, Fricivel (Vincze Lotár) civakodva várja a karácsonyt a családi szalonban. Betoppan azonban Drosselmeyer bácsi (Kalmár Attila), aki különleges ajándékot, egy diótörőt nyújt át a kislánynak. Marika új játékát ölelve szunnyad el a karácsonyfa alatt, álmából pedig varázslat éled a színpadon. Bábok, játékok, köztük a szeretett Diótörő ( Czár Gergely / Francesco Totaro) is életre kel, és elkezdődik a szemet-szívet gyönyörködtető, Csajkovszkij muzsikájával fűtött kaland, amely során Cukorszilva tündérrel, Sütiséf úrral, sőt a gonosz Egérkirállyal is találkozik a kislány.

A nézők több alkalommal testközelből élvezhetik a Szegedi Kortárs Balett karácsonyi varázslatát, sőt még egy hógolyó-csatának is aktív részesei lehetnek.