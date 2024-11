Két napon át mintegy 300 középiskolás diákot és pedagógust látott vendégül hazai és határon túli iskolákból a Szegedi Tudományegyetem a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny apropóján. A TIK-ben rendezett programon háromfős csapatok mérték össze tudásukat: biológia, fizika és kémia kérdések mellett Szent-Györgyi Albert, valamint a Szegedi Tudományegyetemen diplomát szerzett Karikó Katalin munkásságával kapcsolatos kérdésekre is készülniük kellett a diákoknak.

Négy Csongrád-Csanád vármegyei csapat is versenyzett a Szegedi Tudományegyetemen. Fotó: u-szeged.hu

A tanulmányi verseny elődöntője számítógépen zajlott, a legjobb helyezést szerzett hat csapat jutott a döntőbe. A fináléban kvízkérdésekre kellett válaszolnia a csapatoknak, illetve kísérletekkel kellett meghatározniuk különböző fehér porokat. A magyar gyógyszergyárakhoz köthető molekulák felismerése is a döntő feladatait színesítette. A résztvevők helyezéstől függetlenül ösztöndíjat és értékes ajándékokat kaptak.

A győztes csapat a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumból érkezett. Négy Csongrád-Csanád vármegyei csapat is versenyzett, közülük a legjobb eredményt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium csapata érte el. Tószegi Rebeka, Bélteki Teó és Kiss Levente Péter a hatodik helyen zárták a megmérettetést, vagyis ők is pénznyereménnyel távozhattak. Felkészítő tanáruk Jóriné Csölle Henriett volt. A vármegyéből az iskolát egy másik csapat is képviselte, illetve egy-egy csapatot állított ki a szegedi SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, valamint a szentesi Horváth Mihály Gimnázium.

A döntőbe be nem jutott iskolák közül hat meghívást kap a Szegedi Tudományegyetem SZGYTV laborgyakorlat programjába 2025 tavaszára. A versenyen díjazták azon pedagógusokat is, akik évek óta tesznek a tehetséggondozásért, elhivatottan segítik a fiatal tehetségeket.