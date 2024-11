Tanulmányi kirándulás keretében látogattak a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjébe az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai. Az őszi napsütésben busszal érkeztek a lelkes diákok, Bánhidy Zoltán és Horváth Ádám kísérőtanárokkal.

Tanulmányi kirándulás. Először jártak az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai a szegedi Füvészkertben. Fotó: Török János

Annak ellenére, hogy erdészetis diákokról van szó, egy részük még soha nem járt arborétumban. Az erdőművelő-fakitermelő szakmunkásoknak a szakmai vizsgájuk része egy portfólió készítése. Itt olyan fajokat tudnak megnézni, amelyeket a tanulmányi erdőben nem

– indokolta a látogatást Bánhidy Zoltán. Nemcsak a diákok egy része számára volt ez az első alkalom, hanem a bedősök intézményként is első ízben jártak a Füvészkertben.

A diákok lelkesen vetették bele magukat az arborétum felfedezésébe. Lukács Ádám elmondta, hogy először van itt. – Jó kikapcsolódás, és addig sem kell az iskolában lenni – fogalmazott őszintén. Hozzátette, hogy amellett, hogy így kedden hét órájuk is elmaradt, kint vannak a természetben, még ha annak egy része épített is. Ez jó, mert ő nagyon szeret a természetben lenni. Közben Bánhidy tanár úr felhívta a figyelmüket például a vörösfenyőre, ami évszázadokig bírja a vizet, és Velencét is vörösfenyőre építették. Az atlaszcédrus mellett pedig kiderült, hogy az ásotthalmi tanulmányi erdőbe 500 csemetét ültettek, de ez nem vált be, mert mindössze három csenevész darab maradt meg belőle.