A kiemelt érdeklődésre való tekintettel egy héttel tovább tart nyitva Részegh Botond Vonal mágia című tárlata Szegeden – tájékoztatott a REÖK közleményében.

A csíkszeredai képzőművész húszéves munkásságát foglalja össze a szegedi kultúrpalota kiállítótereit betöltő tárlat. Archív fotó: Karnok Csaba

November 23-án, szombaton 14 órakor katalógusbemutatóval egybekötött finisszázs zárja a csíkszeredai képzőművész kiállítását. A katalógust a kiállító és a REÖK vezető kurátora, Nátyi Róbert mutatja be a nagyközönségnek. A záróesemény alkalmával az érkezők díjmentesen tekinthetik meg Részegh Botond tárlatát, és a finisszázson való részvétel is ingyenes. Előzetesen regisztrálni a [email protected] címen lehet, de anélkül is minden érdeklődőt örömmel várnak.