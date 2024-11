Az újszülöttnek és a nem túl figyelmes embernek minden vicc új. Balástyán többször feltűnt már a parkban, a kis tó mellett a cölöpre helyezett szekrényke, a Tavi Könyvtár, amelyben kötetek sorakoznak. Eddig valamiért mindig elmentem mellette, nem foglalkoztam vele. Legutóbb azonban végre leesett, milyen jó ötlet ez: könyveket hozhatnak, vihetnek a helyiek, vagy akár a tóparti padokon ülve olvashatnak.

Népszerű, könyvekkel teli a balástyai Tavi Könyvtár. Fotó: Imre Péter

Tavi Könyvtár 2017-től

A néhai könyvtáros asszisztens, Gömöriné Kordás Gabriella évekkel ezelőtt egy szlovéniai kiránduláson látott hasonló kezdeményezést, és úgy gondolta, Balástyán is megvalósítja az ötletet. A kis szekrénykét leselejtezett könyvekkel töltötték fel, az avató ünnepséget 2017-ben, a költészet napja alkalmából tartották. Az „intézmény” azóta is népszerű, tele van könyvekkel – legutóbb én is választottam három kötetet, és ígérem, legközelebb viszek párat.

Jól működik

Ez a fajta becsületkönyvtár nem egyedi, és általában jól működik. Gyálaréten három buszmegállóban alakítottak ki hasonlót, de ott egy idő után inkább a ruhák kezdtek dominálni. Hódmezővásárhelyen a posta közelében lévő újságost alakították át könyvtárrá, Szegeden pedig az Indóház téri vasútállomáson egy nagyobb teremben létesült ilyen, sok és viszonylag sűrűn változó kínálattal. Nagyszerű, hogy így olyanok is olvasnivalóhoz juthatnak, akik nem tehetik meg, hogy új könyveket vásároljanak.