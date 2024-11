A tiszavirágosok a fél világnak megmutatták már, hogy milyen az igazi magyar virtus. Tavaly Litvániában és Csehországban, idén Törökországban és Németországban léptek fel, a fesztiválokról rendszerint nívós szakmai elismeréssel, valamint a zajos közönségsiker élményével feltöltekezve térnek haza.

Jövőre irány Dél-Korea

A Tiszavirág Néptáncegyesület lelkesedése és összetartása mellett ruhatáráról is messze földön híres.

– Országos szinten is elismert viselettárunk van, a ruhák számát megbecsülni sem tudom. Csak a fiúknak van körülbelül 120 csizmája. A viseleteink nagy része eredeti, a másik része pedig Furik Rita jelmeztervező, koreográfus tervei alapján készült – mondta Tóth Gábor.

Most gőzerővel készülnek új betlehemes produkcióval az adventi, Dóm téri fellépésükre, majd december 19-re, a Tiszavirág karácsonyra, ahol együtt mulat az egész Tiszavirág-család. Jövőre disznótorral kezdik az évet, majd elűzik a telet, tavasszal minősítő műsorral lépnek fel, és már most rendelkeznek egy portugáliai és egy hollandiai meghívással, sőt egy dél-koreai fesztiválrészvételük is szervezés alatt van.