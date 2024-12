A hangulatos adventi vásár már szombattól várta a látogatókat. Bedő Tamás polgármester nyitotta meg a négy hétvégén át tartó programsorozatot, amelynek keretében számos érdekes és szórakoztató programmal készültek a szervezők. A város vezetője mellett Hörömpöliné Víkor Katalin, a Művelődési Központ és Városi Galéria igazgatója is köszöntötte a közönséget, majd ismertette a részletes programot.

Fellobbant a hit lángja a csongrádi adventi koszorún. Az első ünnepi hétvégén a Mikulás és krampusza is megjelent az ünneplők között. Fotók: Csongrád közösségi oldala

Forralt bor, Mikulás, koncertek

A téren felállított színpadon egész hétvégén át színes programok szórakoztatták a közönséget. A Csongrádi Zenebarátok Kórusa, a Csiga Duó Gyermekzenekar és a Together Gospel Singers koncertjei mellett a gyerekeket is számos program várta: Mikulás-ház, meseerdő, labirintus, és még Sherlock Holmes karácsonyi rejtélye is megoldásra várta a legügyesebbeket.

Az árusoknál forraltbor-különlegességek, kürtöskalács, friss rétesek és kézműves termékek széles választéka várta a vásárlókat. A gyerekek a Mikulással, a manókkal és a Krampusszal is találkozhattak, akik minden délután a Kossuth téren várják a kicsiket.

Vasárnap a CSTÁI Galli János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai csodálatos adventi műsorával kápráztatták el a közönséget. Az ünnepi hangulathoz Sztanó Zsuzsanna, a Csongrádi Alkotóház igazgatója is hozzájárult, aki megosztotta gondolatait az adventi időszakról. A Csongrádi Pedagógus Nyugdíjas Klub mézeskaláccsal kedveskedett a fellépő gyerekeknek és a közönségnek.

Csongrád minden adventi hétvégén vár

Csongrád idén is hangulatos és felejthetetlen adventi programokkal várja lakóit és a környékbelieket minden hétvégén. A város központja négy héten át az ünnep fényében tündököl, számos programmal, finomsággal és kézműves termékkel várva az érdeklődőket.