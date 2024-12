Korábban sűrűbben jártam Pusztaszerre, mint mostanában, ahol remek embereket ismertem meg. Lehet, hogy az olvasónak nem túl hasznos vagy érdekfeszítő információ, de leírom: megszerettem őket. Mindig jól éreztem magam közöttük, jó volt beszélgetni velük, és nem is éreztem igazán munkának – kellemes időtöltés volt. A minap is elvetődtem a faluba, és nem lehetett nem észrevenni a sportterem előtti betlehemet, a feldíszített fenyőt és az első adventi gyertyát, amit múlt héten pénteken gyújtottak meg, vagyis kapcsoltak fel – az adventi fények megidézték az ünnepet.

A pusztaszeri sportterem előtt adveti fények világítanak. Fotó: Imre Péter

Adventi fények és programok

A következő gyertyákat is péntekenként, 17 órakor gyújtják meg, és már javában zajlik a feldíszített adventi ablakok kinyitása. Hamarosan megérkezik a lovas Mikulás is a pusztaszeri családokhoz – első alkalommal a falu történetében. Ezt a lehetőséget a Pusztaszeri Lovas és Traktoros Egyesület biztosítja.

Betlehem is díszíti pusztaszer tereit az adventi fények mellett. Fotó: Imre Péter

Azok, akik szeretnék, hogy a lovas Mikulás hozzájuk, a házukhoz is ellátogasson, december 4-ig jelentkezhetnek Szabó Zsófiánál a 30/538-6973-as telefonszámon vagy a [email protected] e-mail-címen. A gyerekeknek szánt csomagokat és ajándékokat is nála lehet leadni. December 4-én már a második adventi gyertya is világít majd a sportterem előtt.