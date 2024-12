– Szívvel-lélekkel sütöttük, hiszen a cél nagyon szép: szebbé tenni mások karácsonyát – mondta Bartha Sándorné, a gerizdesi nyugdíjasklub egyik tagja annál a standnál, ahol finomságaikat kínálták az érdeklődőknek. Az asztalon többek között Lajcsi szelet, muffin, mákos béles és diós bejgli is volt. Ő az utóbbit csinálta, és elárulta, mindent érzésből, mérés nélkül adott hozzá. Megkóstoltuk, nagyon finom volt. A sütemények mellett persze ott volt az Angyalsóhaj Alapítvány adománygyűjtő doboza is, hiszen a Makón már hagyományos adventi jótékonysági akció bevétele ehhez a szervezethez kerül, ajándékcsomagok készülnek a pénzből. Egy másik sátornál a Bruder János Kertbarát Kör tagjai olyan édességeket kínáltak, amelyekhez a kert terméseiből is készült hozzávaló: dió és gyümölcslekvár. Szaveljevné Marika négyfélét is készített, másfél napi munkával. A csoport három éve vesz részt a sütikóstoló megrendezésében. Farkas Éva Erzsébet polgármester éppen akkor köszönte ezt meg nekik, amikor ott jártunk.

Az adventi jótékonysági akció idén is népszerű volt. Fotó: Szabó Imre

Adventi jótékonysági akció és gyertyagyújtás

Az adventi ünnepségsorozatot a Maros-parti városban idén is a szépen feldíszített Makovecz téren rendezik meg – ott áll Makó fenyőfája is. A vasárnapi nyitány alkalmával a gyerekeket állatsimogató és körhinta várta, a Hagymatikum felé vezető sétányon pedig kézművesek kínálták portékáikat, természetesen akadt bőven étel és ital is.

A sütikóstolót követően Stefán Zoltán református lelkész áldotta meg a Zenepavilon alatt megépített óriás adventi koszorút, majd ezen az első gyertyát meg is gyújtotta rajta a polgármester társaságában. Műsor is volt: a Szikszai György Református Általános Iskola diákjai prózával, a Maros táncegyüttes tagjai pedig tánccal szórakoztatták a közönséget. A meghitt hangulatú nyitó rendezvényre idén is megtelt a tér.