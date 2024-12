Színházi projekt 1 órája

Magyar-szerb közös együttműködés

Közös együttműködéssel indult projekt, amelyben jelentős infrastrukturális fejlesztések is vannak. Előadást is létrehoz a Szegedi Pinceszínház, amelyet itthon és a Vajdaságban is bemutatnak.

Uniós támogatással indult magyar-szerb színházi projekt Szegeden és a vajdasági Futakon (Futog), amely az időskori diszkrimináció csökkentését és az idősek társadalmi-gazdasági kihívásainak kezelését célozza, valamint egy előadással is gyarapítják a projektet. A Szolidaritási karaván: Generációk közötti utazás az idősek jogaiért elnevezésű kezdeményezés 2026 tavaszáig tart, és a részvételi színház módszereit alkalmazza az idősödéssel kapcsolatos sztereotípiák és szakpolitikai kérdések feltárására. A Szegedi Pinceszínház a Csongrádi Színtársulattal együtt egy előadást is létre hoz. Arhcív fotó: Török János Előadást is létre hoznak Kancsár Orsolya, a Szegedi Pinceszínház igazgatója a projektet bemutató konferencián elmondta, hogy a program egyik fő célja az idősek társadalmi helyzetének javítása. Az aktív részvétel kulturális eseményeken, workshopokon és színházi előadásokon hozzájárulhat az idősek életminőségének javításához, valamint csökkenti az elszigeteltségüket. A kezdeményezés során átfogó kutatást végeznek a magyar-szerb határtérségben élő idősek társadalmi és gazdasági helyzetéről, amely segíti a probléma mélyebb megértését és hatékonyabb kezelését. A projekt részeként a Szegedi Pinceszínház és a futaki kulturális központ különböző programokat valósít meg. Az események között figyelemfelhívó videók, intergenerációs workshopok és flashmobok is szerepelnek, amelyek célja, hogy a különböző korosztályokat bevonják a közös gondolkodásba. A Szegedi Pinceszínház együttműködve a Csongrádi Színtársulattal színházi előadást hoz létre, amelyet a határ mindkét oldalán, valamint fesztiválokon is bemutatnak. Ezzel párhuzamosan a futaki kulturális központ szintén színpadra állít egy darabot, amelyet Szerbia és Magyarország több településén is előadnak. A projekt jelentős infrastrukturális fejlesztéseket is magában foglal. A színháztechnikai eszközök – mint például hangpultok, ledes lámpák és mikroportok – beszerzése hozzájárul a színházi produkciók technikai színvonalának emeléséhez. A program költségvetése összesen 284 ezer euró (mintegy 117 millió forint), amelyből 241 ezer eurót uniós támogatás fedez. Az indulás óta eltelt néhány hónapban a projekt sikeresen megkezdte a közösségformáló és szemléletváltó tevékenységeit, amelyek a következő húsz hónapban tovább bővülnek.

