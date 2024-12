Az ünnephez szervesen hozzátartozik a karácsony közeledtét is jelző adventi gyertyák meggyújtása, és a fellobbant lángok nyilvános, települési eseményen is olyan bensőségesek lehetnek, mint otthon családi körben. Ezeken a rendezvényeken is ráhangolódhatunk a türelmes várakozással Jézus Krisztus születésének örömére.

Fellobbant az első láng a szegedi adventi koszorún. Fotó: Török János

Vásári forgatag

Közben ajándékokra is vadászunk. A Dóm téren december 24-éig tart a hagyományos karácsonyi vásár, ahol – kijelenhetjük – mindenki talál olyan apróságot, amit örömmel adhat át a feldíszített fenyő mellett, a Mennyből az angyal után szeretteinek. Megéri szétnézni, délutáni és kora esti családi programnak is remek. Ezt a vásári forgatagot állította meg, csendesítette le egy kicsit pár percre az első adventi gyertya meggyújtása. Sokan várták a pillanatot.

Fellobbant a láng

– Csodálatos ünnepi fénybe öltözött a város, de a karácsony több ennél, az maga a szeretet. És a karácsony akkor igazán szép, ha mindenkinek szép, ha mindenki átérezheti, átélheti a varázsát, ezért segítünk idén is az ünnepkor a rászorulóknak, bizonyítva, hogy Szeged összetartó közösség, egész évben – mondta Botka László polgármester.

– A hit fontos, és ebben az adventi hangulatban higgyünk abban, hogy minden nehézség és különbözőség ellenére képesek vagyunk békében és szeretetben élni egymással – fűzte tovább a gondolatot Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke. Ezt követően meggyújtották a város adventi koszorúján az első, a hitet jelképező gyertyát.

A következők

A másodikat, a reményt jelentő adventi gyertyát Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Juhász András, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese gyújtja meg december 8-án, 17 órakor, az időpont mindig ez. Az öröm gyertyáját december 15-én Gál Béla díszpolgár és Cserháti Sándor evangélikus lelkész, a negyediket, a szeretetét pedig Nagy Sándor alpolgármester és Balogh Barnabás baptista lelkipásztor gyújtja meg december 22-én.