A legenda szerint Szent Borbálát vértanúhalála után Jézus virágkoszorúval fogadta a mennyországban. Ennek nyomán alakult ki a Borbála-ág néphagyománya. Fotó: Gémes Sándor

Szent Miklós, a leányok megmentője

December 6-a már több száz esztendővel ezelőtt is kitüntetett napja volt az évnek. Szent Miklós kultusza a hatodik századtól terjedt Myra városából szerte a világban, ahol püspökké választották, és ahol 340 körül december 6-án meghalt. Ereklyéit 1087-ben szállították az olaszországi Bari városába, tisztelete onnantól kezdve Európában, a nyugati egyházban is felvirágzott. Többek között a kalózok, a kereskedők és a tengerészek, de elsősorban a férjhez menetel előtt álló leányok és a gyermekek védőszentjeként tisztelték. Nevéhez több legenda is fűződik, Kulik Melinda kettőt is megosztott lapunkkal.

A leginkább közismert az a Szent Miklós-legenda, amely szerint egy nagyon szegény családapa hozomány híján nem tudta férjhez adni három lányát, ezért egyes források szerint prostitúcióra akarta kényszeríteni a leányait, más források szerint rabszolgának akarta őket adni. Szent Miklós azonban a leányok segítségére sietett, és három napon át minden este egy-egy zacskó aranyat helyezett el a házuk ablakában, hogy a leányok férjhez tudjanak menni.

Horror a kocsmáros pincéjében

Egy másik Szent Miklóshoz fűződő, már-már horror számba vehető legenda szerint a hajdani myrai püspök három legényt is megmentett.

Kulik Melinda elmondta, hogy e legenda szerint egykor egy kocsmáros három fiatal legény életét oltotta ki. A holttesteket feldarabolta, majd pincéjének hordóiban rejtette el, azokban pácolta a maradványokat. Ám, amikor Szent Miklós tudomást szerzett a gyilkosságokról, feltámasztotta a pincében a három legényt.

Az egyik Szent Miklós-legenda egy hajdani kocsmáros rémtetteiről szólt. Pincéjének hordóiban borzalmas titkokat rejtegetett. Illusztráció: Gémes Sándor

Félték a Mikulást a gyerekek

Később a rémtörténetek elkoptak Szent Miklós kultuszából, és elsődlegesen a gyermekek megajándékozásával hozták kapcsolatba. Ám az 1800-as évek közepén a szegedi és környékbeli gyerekekhez még korántsem a ma leginkább elterjedt, nagy pocakos, barátságos Mikulás látogatott el december 6-án.

– Amíg az angolszász kulúra meg nem jelent Magyarországon, addig Szent Miklóst hosszú, püspöki ruhában ábrázolták hosszú szakállal, néha hosszú, rőfös nyelvvel. Házról házra járt, láncot húzott maga után, és próbára tette a gyerekeket. Kikérdezte őket, hogy tudnak-e imádkozni, jól viselkedtek-e. Tehát igazából a gyerekek számára nem volt pozitív személyiség, hanem féltek tőle – mesélte Kulik Melinda. Miután elment, a gyerekek kitisztították a cipőjüket, csizmájukat, kirakták az ablakba, és a szülők tettek bele apró ajándékokat, tehát hajdanán nem a Mikulás hozta az ajándékot.