Tudatos művek címmel nyílik kiállítás december 6-án a szegedi Reök-palotában, ahol a művészet társadalomformáló szerepe és az ökológiai rendszerek kölcsönhatásai kerülnek a középpontba – mondta Kertész Lilla, a Regionális Összművészeti Központ sajtóreferense.

A kiállítást egészen január végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Archív fotó: Török János

A kiállításon több tucat alkotó munkáját sorakoztatják fel

Az eseményt a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatával együttműködve rendezik meg, és egészen január végéig várják a látogatókat. A tárlaton közel harminc alkotó munkáit tekintheti meg a közönség. Nátyi Róbert, a központ vezető kurátora szerint a kiállítás célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos ismeretek és a társadalmi felelősségvállalás között, miközben esztétikai élményt nyújt. Az alkotások nem csupán vizuális hatást kívánnak elérni, hanem egyfajta "laboratóriumként" is működnek, ahol a művészet találkozik a tudomány és a társadalom kihívásaival. A kiállítás különféle technikákat vonultat fel: a hagyományos festészet és grafika mellett térberendezések, plasztikák, iparművészeti alkotások, valamint hétköznapi és természeti elemekből épített installációk is megjelennek. Emellett audiovizuális művek is helyet kapnak, amelyek érzékletesen mutatják be a kortárs környezeti problémákat.

A kiállítás kiemelt célja, hogy a művészet eszközeivel aktív cselekvésre ösztönözze a látogatókat. Ez megjelenhet új, fenntartható anyagok és technikák alkalmazásában, valamint interaktív installációkban, amelyek révén az absztrakt ökológiai folyamatok kézzelfoghatóvá válnak. Külön figyelmet kapnak azok a közösségi projektek is, amelyek a művészet erejével segítik elő a társadalmi kohéziót és a környezetkímélő gondolkodásmódot. A művészettörténész hangsúlyozta: a kiállítás nemcsak a problémákra kíván rávilágítani, hanem megoldásokat is kínál a látogatóknak, akik aktív részeseivé válhatnak a fenntartható jövő kialakításának.