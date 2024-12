Pedig kilenc részt végignézve a 3. évadból még azt lehetett gondolni, hogy na tessék, itt van a legújabb évad, mégis tanácstalannak érezzük magunkat továbbra is, akárcsak hőseink, akik egy titokzatos kistelepülésre kerültek, ahonnan egész egyszerűen nincs kiút. Az első évad egy jókora cliffhangerrel ért véget, amikor még azt hihettük – nézők és szereplők egyaránt –, hogy hőseinknek végre sikerült felvenniük a kapcsolatot a külvilággal.

Kiút (From) – a sorozat harmadik évadának hivatalos plakátja.

A második évadban ez a remény totálisan elszállt, és helyette egyre csak jöttek az újabb és még újabb megmagyarázatlan rejtélyek. Ha az első évad cliffhangere jókora volt, akkor mit mondjuk a második évad befejezésére? Na, szóval, ugyebár, a harmadik évad ott folytatja, ahol a második abbamaradt: Tabitha megmenekülésével. Ez a szál persze mindent visz, a néző körömrágva várja, mi fog itt kisülni. Sikerül-e a nőnek kiszabadítania a többieket is? Bejelenti-e az esetet a hatóságoknak? Ezekre a kérdésekre még az évad első felében választ kapunk, és természetesen a válasz mindkét esetben nemleges. Sőt! Tabitha egy szerencsétlen baleset (?) folytán visszakerül a rejtélyes helyre, de nem egyedül, magával visz „a való világból” még két embert. Az egyikük ráadásul egy rendkívül fontos karakter, de ha az ő személyét elárulnám, az már akkora spoiler lenne, hogy csak na. A lényeg a lényeg, hogy Tabitha megmenekülése csak átmenetinek bizonyul, visszakerülése ugyanakkor igencsak megmozgatja az ott lakókat. Természetesen mindenki azt találgatja, hogy a nő hogyan juthatott ki, és ha neki sikerült, bizony másnak is sikerülhet. Mialatt ezt az össznépi tanakodást figyeljük, más szálak is felfejlődnek mellé. Tabitha története mellett Fatima terhességét lehet kiemelni, ami tulajdonképpen az egész évadot meghatározza. Itt is több a kérdés, mint a válasz, ez a szál is jó pár gellert kap az elbeszélés során, akárcsak az összes többi a sorozatban.

A Kiút sokszor inkább egy labirintusra emlékeztet, amibe a szereplők valahogyan bekerültek, és ha már ott vannak, semmi többet nem tudnak, csak tévelyegni összevissza. A néző meg gyártja az elméleteket dögivel, és közben azon kapja magát, hogy kezd ebbe belefáradni. Ennek veszélyét végre az alkotók is felismerték, és ennek köszönhetően a harmadik évad befejező része végre-valahára megválaszol bizonyos kérdéseket. A rejtélyek megátalkodott hívei persze ne csüggedjenek, a Kiút az idei évad legvégére sem hazudtolja meg önmagát, azaz nemcsak válaszokat ad, hanem újabb kérdéseket is feltesz, illetve egy-két esetben a válaszok maguk generálják az új kérdéseket. Ez az évad is cliffhangerrel végződik, de már mintha látni a fényt az alagút végén, talán mert a sorozat kiötlője, John Griffin komolyan számol azzal az eshetőséggel, hogy előbb-utóbb még a legrajongóbb rajongó is elvesztheti a türelmét. A válaszokat húzni-halasztani nem lehet a végtelenségig, még akkor sem, ha egyébként a Kiútban még mindig tökéletesen működik az a fajta a feszültségkeltés, hogy a nézőnek halvány gőze sincs, mi fog történni a következő jelenetben.