Az önkormányzat idén is a Hősök terén építi meg a korcsolyapályát, az igazit. Ez lesz ugyanis a második olyan év, amikor a városvezetés, engedve a „népakaratnak”, nem olcsóbb műanyag pályát bérel, hanem a város saját tulajdonában lévő, még a fideszes időkben vásárolt, igazi jeges korcsolyapályát állítja fel. A műanyag ugyanis nem nagyon csúszott, és az összeillesztéseknél balesetveszélyes is volt.

December 20-án nyit a korcsolyapálya Vásárhelyen! Fotó: Kovács Erika

A város tavaly egy sátrat is bérelt, hogy sem a korcsolyázók, sem a korcsolyapálya ne legyen kitéve az időjárásnak. A sátor már most is áll, a korcsolyapályát pedig már építik, és december 20-án nyitják meg. A használata ingyenes lesz, csak a korcsolyabérlésért kell fizetni.