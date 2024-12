Klasszikus stílus

A klasszikus stílus sosem megy ki a divatból – erősítette meg Gyuris Ágnes szavait a Praktiker szakértője. Boncz Péter szerint alapnak a természetes megoldások mellett készen kapható polisztirolt is választhatunk, amelyet barkácsáruházban is be tudunk szerezni. A hagyományos változat gazdagabb díszítésű, felhasználhatunk hozzá bármilyen ízlésünk szerinti dekorációs elemet. Így például boríthatjuk fenyő-, tuja-, ciprusággal, borostyánnal, díszíthetjük tobozzal, gesztenyével, makkal, különböző színű, anyagú és nagyságú gömbbel, csillaggal, más karácsonyi témájú dekorral, illetve a kompozícióhoz illő masnival, szalaggal. Tradíció szerint az adventi koszorúra három lila és egy rózsaszín gyertya került, amelyek a hitet, reményt, örömöt és szeretetet jelképezik, de ma már a gyertya színét legtöbben a kompozíció színvilágához igazítják. A hagyományos adventi koszorúhoz általában szükség van alapra, örökzöld ágakra, termésekre, díszekre, szalagra, masnira, négy gyertyára, a koszorú nagyságához illő gyertyatüskékre. Munkaeszközként készítsünk elő kötöződrótot vagy -szalagot, ollót, csípőfogót vagy metszőollót a drót vágásához, ragasztópisztolyt és kötényt, és már kezdődhet is a munka.

Sokan a természetes anyagokat kedvelik a koszorúkon is. Fotó: Karnok Csaba

Egyszerűbben is lehet

Adventi koszorút persze egyszerűbben is készíthetünk, elég hozzá egy kör alakú alap, ami lehet üveg- vagy kerámiatál, esetleg fakorong, erre helyezzük el körben a díszítőelemeket – tanácsolja a barkácsáruház szakértője. Választhatunk örökzöldet, felhasználhatunk karácsonyi díszeket, szalagokat, masnikat, és az egészet természetesen a négy gyertya koronázza meg, amelyeket akár kiürült csatosüvegekbe is állíthatunk. Az is divatos megoldás, ha egy tálba halmozzuk fel a különböző méretű és színű gömböket, amelyek manapság már nem is feltétlenül gömb, inkább amorf alakúak.