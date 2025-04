Bringás reggelire és ingyen szervizre várták a TIK-be érkezőket

A Föld Napjához kapcsolódóan egyetemi bringás reggelit szerveztek csütörtökön a TIK-nél. Az alma és a műzliszelet mellé, amit a kerékpárral érkezők kaptak, ingyenes szerviz is járt azoknak, akik igényelték.

Kerékpár szervizzel és finom reggelivel lepték meg a bringásokat a szegedi TIK előtt a Föld Napja alkalmából. Fotó: Karnok Csaba

Az egyetemi könyvtár előtt felállított sátorban Földes Tamás, a szegedi UrbanLegend munkatársa fújta be a tél során elrozsdásodott láncokat, nézte át a fékeket. Itt egyébként folyamatosan állt a sor, ez a szolgáltatás volt a legnépszerűbb. Az időjárás miatt azonban nem voltak annyian, mint szoktak: az elmúlt nyárias napok után éppen a rendezvény napjára hűlt le a levegő és felhősödött be az ég, mely sokakat visszatartott a zöld közlekedési módtól. Melyre egyébként az egyetem ösztönzi a hallgatóit: a TIK előtt kihelyezett rengeteg kerékpártámasz is azt a célt szolgálja, hogy a sportosan közlekedő egyetemistákat ki tudják szolgálni