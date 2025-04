Vármegyei Majális Útikalauz: minden fontosabb helyszín egy helyen

A mórahalmi „munka ünnepe” helyszíne az Ezer Év Parkja, ahol 10 órától várják a kikapcsolódni vágyókat kézműves foglalkozásokkal, májusfa készítéssel, tűzoltó-bemutatóval, népi fajátékokkal, tárlatvezetéssel, korhű ruhába öltözéssel és nosztalgia fotózással. Makón a Maros-partra 9 órától vidámpark és kirakodóvásár invitálja a lakosokat, 15 órától egymást követik a fellépők: Luigi, Csiga duó a gyerekeknek, a 2024-es Megasztár győztese, Gudics Máté, valamint Varga Feri és Balássy Betty.

A csak járási székhelyeket Hódmezővásárhellyel zárjuk, ahol a majálisi programsorozat csütörtöktől szombatig tart a Népkertben. Az első esemény május elsején a májusfa állítása lesz 10 órakor, de a 3 nap kínálatát képtelenség felsorolni. Annyit érdemes és kell is megemlíteni, hogy lesz néptánc, népdal, sportbemutató, film- és mesefilmvetítés, több koncert és minden napot utcabál zár. Annak, aki minden programon, nyitástól zárásig részt akar venni, jó kondiban kell lennie.

Ötnapos majális Szegeden

Vásárhelyen – mint az előbb írtuk – 3, Szentesen 4 napos a majálishoz is köthető, kapcsolódó ünnepségsorozat. A vármegyeszékhely, Szeged rajtuk is túltesz: szerdától vasárnapig 5 napos programot kínál a helyieknek és a városba látogatóknak az újszegedi Erzsébet-ligetben, ahol az attrakciók szerdán 16 órakor, csütörtökön 11 órakor, pénteken 14.30-kor, szombaton 13 órakor, vasárnap pedig 15 órakor kezdődnek. A kínálatban számos koncert található, de a gyerekek is élvezhetik a Grimm-Busz Színház előadását, és Szegeden is fellép a Megasztár 2024-es nyertese, Gudics Máté.