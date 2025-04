Egy kislány fedezte fel a világ egyik legkülönlegesebb barlangfestményét, ami most Szegeden is megtekinthető

A Móra Ferenc Múzeum idei nagyszabású kiállítása a jégkorszak világát mutatja be, amelynek első egysége a jégkori ember életét tárja a látogatók elé. A tárlat különlegessége, hogy eredeti, 20–40 ezer éves eszközöket is bemutat, köztük Franciaországban talált lándzsahegyeket, fúrókat, pengéket, vésőket és bőrvakarókat. A magyarországi jégkori leletek között láthatóak az Istállós-kői- és a Szeleta-barlangból származó tárgyak is, valamint jávorszarvascsontból és rénszarvasagancsból készült eszközök.

Több mint húszezer éves leletek Szegeden. Fotó: Móra Ferenc Múzeum

A kiállítás egyik kiemelt eleme az Altamira-barlang történetének és festményeinek bemutatása. A spanyol Marcelino Sanz de Sautuola kislánya fedezte fel 1879-ben a híres barlangi bölényrajzokat, amelyeket kezdetben hamisítványnak tartottak. A festmények sérülékenysége miatt ma már csak heti öt látogatót engednek be a barlangba, de a múzeumi tárlat különleges módon idézi meg ezt a lenyűgöző felfedezést.

A Móra Ferenc Múzeum tárlata hamarosan látogatható

A látogatók megismerhetik a korszak emberének kialakulását, biológiai jellemzőit, eszközeit és túlélési technikáit eredeti leletek és rekonstrukciók segítségével. A kiállítás első egységét május első felében nyitják meg.