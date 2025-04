Életében először mutatja be műveit önálló kiállításon a háború elől menekült művész

– A kiállítás címe az Édenkertre utal, és Lesznai Anna költőnőtől származik – avatott be bennünket Kezdetben volt a kert című makói tárlatának megnyitója előtt a címválasztás titkába Wegmann Erzsébet, Makón élő, de délvidéki születésű művésztanár. A Hagymaház galériájába 21 képét hozta el, többségük olajfestmény. Úgy gondolja, minden ember szívében benne van a saját édenkertje, amit aztán születésétől fogva igyekszik az életben is megtalálni. Az ihletet az alkotáshoz a Zala megyében töltött évek hozták meg, ahol egy erdő szomszédságában, természetközeli, önellátó életre rendezkedett be a család. Számára a megfestett fák, növények egy belső útkeresés szimbólumai, de képei egyúttal a természet tiszteletére is felhívják a figyelmet.

A művésztanár, Wegmann Erzsébet, egyik Makón kiállított képe előtt. Fotó: Szabó Imre

A művésztanár eddig nem akart kiállítani

Megtudtuk, az alkotó a délszláv háború elől menekülve távozott családjával a Délvidékről. Először Németországba, ahol öt évet töltött, majd 1996-ban telepedett meg egy Zala megyei kis faluban, Zalaapátin. Makóra pedig hét évvel ezelőtt. Művészeti diplomáját Belgrádban szerezte, oktatott is, jelenleg azonban már nyugdíjas. Érdekes, hogy noha 31 éve fest, önálló kiállítása sohasem volt – ez az első, egyébként retrospektív, tehát valamennyi alkotói korszakából ízelítőt adó tárlata.

– Nem volt célom kiállítani a munkáimat. A festés számomra önkifejezés, terápia és tanítás volt. De a realitás mostanra annyira irreálissá vált, hogy úgy döntöttem, most már elmondom a véleményemet a magam módján – vallotta meg az okokról.

Fotó: Szabó Imre

Wegmann Erzsébet tárlatát Masa Richárd képzőművész – egyébként a kiállító fia – ajánlotta személyes hangvételű megnyitóbeszéddel az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egy hónapig, egészen pontosan május 19-éig látható a Hagymaház előcsarnokában.