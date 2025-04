Az Év Múzeuma lehet a csongrádi Tari László Múzeum

Rangos elismerés küszöbén áll Csongrád város büszkesége: a Tari László Múzeum bekerült az „Év Múzeuma 2025” pályázat jelöltjei közé, így hivatalosan is esélyessé vált a Magyarország egyik legrangosabb muzeológiai díjára. A pályázatot minden évben a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület hirdeti meg, hogy elismerje azokat az intézményeket, amelyek példamutató szakmai munkát végeznek, és fejlődésük stratégiai gondolkodáson, közösségi elkötelezettségen alapul. A cím nemcsak dicsőség, hanem szakmai visszajelzés is: annak a múzeumnak ítélik oda, amely kiegyensúlyozott fejlődést mutat fel az épületfejlesztéstől kezdve a tudományos munkán és kiállításokon át egészen a közösségi kapcsolatokig. Az elbírálás során figyelembe veszik a gyűjtemények állapotát, azok feldolgozottságát, az ismeretterjesztés formáit, valamint azt is, mennyire sikerült bevonni a lakosságot és a fiatalabb generációkat a múzeumi életbe.

A csongrádi Tari László Múzeum újabb nagy siker kapujában, hivatalosan is jelölt lett a Év Múzeuma 2025 pályázaton. Archív Fotó: Majzik Attila

Folyamatosan fejlődik a múzeum

A csongrádi Tari László Múzeum az elmúlt években éppen ezek mentén az elvek mentén fejlődött. A helyi kulturális örökség megőrzése mellett nagy hangsúlyt fektettek a látogatói élmény korszerűsítésére, a közösségi események bővítésére, valamint a gyerek- és ifjúsági programok fejlesztésére. A múzeum nemcsak bemutatja a múltat, hanem aktívan bevonja a közösséget a múlt értelmezésébe is – élményszerű, interaktív kiállításaival, foglalkozásaival.

A jelölés a kismúzeumok kategóriájában történt, ahol olyan területi és tematikus múzeumok versenyeznek, amelyek gyakran kisebb költségvetésből, de rendkívül kreatívan és hatékonyan dolgoznak. A Tari László Múzeum ebben a mezőnyben is kiemelkedik: tudományos munkája, korszerű bemutatási módszerei, valamint erős közösségi kapcsolatai példaértékűek.

Már a hivatalos jelöltség is nagy elismerés

A pályázatok, a helyszíni látogatások és írásbeli beszámolók alapján a bírálóbizottság 2025. április 30-ig határoz a díj odaítéléséről, de a jelölés önmagában is komoly szakmai elismerés a csongrádi közgyűjteménynek. A helyiek méltán lehetnek büszkék a múzeumra, amely az elmúlt időszakban nemcsak a város múltjának őrzője, hanem egyre inkább a jövő kulturális központjává is válik.