Így táncoltak át kontinenseket Deszken, csodás gálaest képeken

Tánccal a világ körül címmel szombaton este táncgálát rendeztek a deszki faluházban, amely a tánc világnapjához kapcsolódott, és célja a különböző műfajok népszerűsítése, a különböző kultúrák bemutatása, a tánc iránt rajongók szórakoztatása volt.

Sikeres táncgálát rendeztek Deszken. Fotó: Karnok Csaba

A nézők valóban körbeutazhatták a Földet a tánccal, Magyarországon kívül eljuthattak Kínába, Japánba, Tahitire, Hawaii-ra, Szerbiába és latin táncokat is láthattak. Erről szólt az idézet, a szlogen is: „A tánc közös nyelv, a szív nyelve, bármelyik kontinensen él is az ember”.