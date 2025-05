Kelta településnyomokat, árokrendszert és avar temetőt is betemetnek a BYD alá

A régészek voltak az elsők, akik elkezdték a terepi munkálatokat a BYD területén még 2024 januárjában. Időközben már épületek nőttek ki a földből, ők azonban még mindig dolgoznak a területen: folyamatosan tárják fel a különböző egykori településmaradványokat. Bár nem találták meg itt Attila sírját (nem is reméltek ilyet), sőt értékes kincsekből is viszonylag kevesebb volt, de a szakemberek azt mondják, csak az átlagemberek mérik ebben a régészeti lelőhelyek értékét. Ők rendkívül elégedettek, mert mint mondják, Szeged környékén soha nem kaptak ehhez fogható kutatási lehetőséget.

Jelenleg az árokrendszer feltárásán dolgoznak, amit a BYD autópálya felöli részén fedeztek fel. Fotó: Karnok Csaba

Ekkora összefüggő területet még sosem vizsgáltak

Összesen 300 hektáron dolgozhatunk. Ekkora összefüggő területet még soha nem vizsgáltunk és valószínűleg nem is fogunk - mutatott rá a munkálatok jelentőségére Sóskuti Kornél, a MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum régésze. - Ennek köszönhetően több évszázados területhasználati sajátosságokat tudtunk feltérképezni, melyből társadalmi korrajz is felvázolható - magyarázta.

A területen találtak avar kori, azaz a 6.-7. századból származó temetőt, vaskori kelta településnyomokat és késő szarmata gazdasági tanyaközpontot is. Jelenleg pedig egy Árpád-korból származó árokrendszert tárnak fel.

– Azt már az előzetes régészeti dokumentáció alapján tudtuk, hogy olyan örökségvédelmi elem, helyben megtartandó épületmaradvány nincs a területen, ami akadályozhatná az autógyár megépítését. A mi dolgunk, hogy a beruházás megkezdése előtt feltárjuk a területen lévő régészeti lelőhelyeket, az esetlegesen itt található tárgyi emlékanyagot felszedjük és mindent dokumentáljunk, majd feldolgozzunk. Aztán mindent betemetnek és beépítik a területet – mesélt a folyamatokról Sóskuti Kornél.

Vaskori kelta településnyomot is találtak

A szakemberek várakozását is felülmúlta, hogy az úgynevezett Öthalom 2-es lelőhelynél vaskori kelta településnyomok kerültek elő. – A gyár kerítéséhez közel eső részeken bukkantunk földbe mélyülő épületek és a hozzá kapcsolódó gazdasági egységek maradványaira. Mivel hasonló lelet előbukkant már a kerítés túloldalán, a magasfeszültségű villanyoszlop nyomvonalában, elképzelhető, hogy egy nagyobb településről van szó, mely a gyáron kívül eső területen is folytatódik – beszélt feltevéseikről a régész. Mint mondta, ezen a területen kerámia-edénymaradványok is előkerültek, illetve egy szarmata tanyaközpont, valamint római bronz és ezüstérmék is.