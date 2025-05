Apám üzent, de előkerült Pletykaanyu is

Traumák és öröklődő mintázatok 57 perce

Grecsó Krisztián eddigi legszemélyesebb könyvét, ami egyben fikció is, mutatták be Szegváron. Hosszú sor kígyózott a művelődési ház előtt, nagyon sokan szerettek volna bejutni a beszélgetésre, hiszen a szegváriak jól ismerik az írót, a regény szereplőit, a történetek olykor a saját életüket is átszőtték. Grecsó Krisztián legújabb könyve, az Apám üzent, négygenerációs családregény.

Grecsó Krisztián József Attila-díjas költőt, írót nem kellett bemutatni a szegváriaknak. Mindenki ismeri, hiszen a faluban nőtt fel, és rendszeresen hazajár. A beszélgetést Szilágyi Zsófia irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető professzora vezette. A könyvbemutató vendége volt az Apám üzent című könyv egyik szereplője, Holman Endre urológus főorvos, aki a Sándor Pál rendezte, 1976-ban készült Herkulesfürdői emlék című film amatőr főszereplője volt. Grecsó Krisztiánra nagyon sokan voltak kíváncsiak a szülőfalujában, megtelt a művelődési ház. Fotó: Kovács Erika Grecsó Krisztián négygenerációs családregényt írt Grecsó Krisztián aparegénynek szánta a könyvét, végül négygenerációs családregényt írt. – A regényhez a családommal kapcsolatban kutatásokat végeztem és kiderült, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt az állóvizet felkavarni. Nem minden úgy történt, ahogy a családtagjaimtól hallottam. Rá kellett, hogy jöjjek, hogy a családi emlékezet nem történeti levéltár, hanem sokszor úgy variáljuk át az események jelentőségét, hogy a jelen működőképes lehessen – mondta Grecsó Krisztián, aki a regény írása közben azt érezte, édesapja folyamatosan üzent neki a túlvilágról. A regényben transzgenerációs traumákról, öröklődő mintázatokról is szó esik. A Herkulesfürdői emlék Az író-olvasó találkozón pedig kiderült, hogy hogyan is ismerte meg egymást az író és a regény egyik szereplője, Holman Endre. Grecsó Krisztián még iskolás volt Szegváron, amikor megnézték a Herkulesfürdői emléket, aminek a főszereplője az amatőr színész, Holman Endre volt. A filmet Sándor Pál rendezte. – Békéscsabán voltam könyvtáros, akkor már megjelent a Pletykaanyu. Egyszer felhívott Sándor Pál, hogy dolgozzak vele. Van abban valami sorsszerű, hogy két szegvári is kapcsolatba került vele, Holman Endre és én is – mondta a rendezvényen, ahol szóba került a Pletykaanyu is, az a könyv, amivel Grecsó Krisztián ismertté vált. A botránykönyv, ami felforgatta egy időre a falu életét, ami miatt Grecsó Krisztián egy ideig haza sem ment, amikor meg igen, akkor sokan nem köszöntek neki, az édesanyját nem szolgálták ki a boltban. Azóta sok víz lefolyt a Kurcán.

A Pletykaanyu ma már mást jelent a szegváriaknak – Nagy tisztesség ért, alig múltam 40, amikor díszpolgára lettem a falunak. Az átadó után odajött hozzám ez korombeli srác, aki azt mondta: „Ide figyelj Öregem! Én olvastam azt a könyvet annak idején!” Először nem is tudtam, hogy melyik könyvre gondolt. Kiderült, hogy a Pletykaanyut. „Ilyen szemétséget még az életemben nem tapasztaltam! Hogy csinálhat ilyet valaki? Megírja a faluja titkait, azokat teszi nevetségessé, szégyeníti meg, akik közül való? Aztán meg azzal jön, hogy fikció, mikor mindenki tudja, hogy igaz?” – folytatta a helybélim. Utána elmondta azt is, hogy Németországba került, gépsor mellett dolgozik és egy egész napos munka után bement a munkásszállóra, ahol meglátott egy Pletykaanyut és elkezdte olvasni. „Édes Öregem! Akkor én már azt éreztem, hogy ez a könyv tele van szeretettel. Sírnom kellett és olyan honvágyam lett, hogy majdnem elindultam haza. Te ezt átírtad?” – kérdezte. Természetesen minden sora ugyanaz volt, csak közben eltelt 15 év és látni kell, hogy a megjelenésekor mit jelentett, és 15 évvel később mit jelent annak az embernek, aki már elveszített valamit. Azt a csodát veszítette el, hogy a falu számára egy zárt univerzum volt, a teremtett világ. Tizenöt évvel később pedig megvolt neki az a külső univerzuma, hogy értse a Pletykaanyut… – mondta Grecsó Krisztián.