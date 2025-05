Tízezer évet utazhatsz vissza – beköltözött a jégkorszaki ember a Móra múzeumba – galériával

Több tízezer évvel repíti vissza a látogatókat a Móra Ferenc Múzeum pénteken megnyílt kiállításával. A jégkorszaki ember című tárlat franciaországi és hazai lelőhelyeken talált, 10–40 ezer évvel ezelőtti tárgyakat mutat be: többek között pattintott kőeszközöket, rén- és jávorszarvascsontból készült tárgyakat. A látogatók megismerhetik a neandervölgyi emberek temetkezési szokásait, a jégkorban élők hétköznapjait, szokásait.

Az őskor világába kalauzol a Móra Ferenc Múzeum jégkorszakot bemutató tárlata. Fotó: Karnok Csaba

Összesen hat teremben elevenedik meg a jégkorszak

Fogas Ottó múzeumigazgató a megnyitón elmondta, a Múzeumok Éjszakájáig folyamatosan nyílik meg hat teremben a jégkorszak tematikáját feldolgozó kiállítás, melynek a mostani az első része. Összesen közel ezer négyzetméteren mutatják majd be ennek az időszaknak a klímáját, faunáját, sőt külön részt kap majd a kisgyermekes családok kedvéért az időszak nevét viselő mese. – Minden egység önállóan is él, összességében pedig komplex képet adnak majd, hogy éltek elődeink – mondta.

Mester Zsolt, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének docense előrebocsátotta: a jégkorszak 2 és fél millió éves időszakot jelent, melyben az emberi kultúra csak az utolsó szakaszban bontakozott ki.

Így is lehetett

– A kiállítás egyrészt eredeti régészeti leleteket mutat be, másrészt megmutatja, hogy ezek hogy néztek ki a való életben. Ugyanakkor az ősrégészet alapmondása, hogy amit megállapítunk, az így is lehetett, hiszen ebből a korból nem ismerünk minden részletet. Vagyis a rekonstrukciók is azt a tudást használják fel, amelyek következtetéseken vagy tényanyagokon alapulnak – magyarázta.