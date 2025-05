Makó 326 éves lett, díjat kapott a város szíve-lelke

– A város közel 800 esztendős múltra tekinthet vissza, a törökvész utáni újjászületés pedig a makaiak élni akarásának történelmi jelentőségű bizonyítéka – mondta köszöntőjében Farkas Éva Erzsébet polgármester csütörtök este a Hagymaházban, megnyitva a Makó újjátelepülésének 326. évfordulóját köszöntő városnapokat. Hozzátette, történelmünk áramlása formálja a körülöttünk lévő világot és bennünket is, akik az idő jeleit fürkésszük. Meghatódva sorolta, mi mindenre lehetünk büszkék városunkban: épített örökségünk legszebb alkotásaira, itt született, ide kötődő nagyjainkra, és arra is, hogy amint a világ a hagyma révén megismerte Makót, most ugyanígy híressé teszi a várost a Hagymatikum fürdő – hangzott el a makói városnapok nyitányán.

A makói városnapok egyik kitüntetettje, Martonosiné Görbe Erzsébet, a Fogadj El alapítvány elnöke Farkas Éva Erzsébet polgármester mellett. Fotó: Szabó Imre

A makói városnapok kitüntetettjei

A köszöntő után a hagyományoknak megfelelően átadták a Maros-parti város helyi kitüntetéseit. Makó Városáért Emlékplakettet vehetett át a polgármestertől Sepp József főorvos, a Dr. Mihálka György Vegyeskar és a Makói Királyteam Kick-box Akadémia. Emlékérmet adományoztak Rákóczi Ildikó rendőr alezredesnek Makó Város Biztonságáért; Martonosiné Görbe Erzsébet pedagógusnak Makó Város Nevelésügyéért; a Hagymaházat irányító Zsámboki Erikának és Forgó Géza történésznek Makó Város Közművelődéséért; Kis Tiborné szociális asszisztensnek Makó Város Szociális Gondoskodásáért; Makó János szakosztályvezetőnek Makó Város Sportjáért, illetve Bárdi László foglalkoztatási osztályvezetőnek Makó Város Közszolgálatáért. A kitüntetések átadása után a Makói Általános Iskola fúvószenekara adott koncertet Gábor-Nagy Árpád vezetésével.

Rekordkísérletre is készülnek a főtéren

Makó idén vasárnapig ünnepli újjászületését. A programsorozat további elemeiről még az ünnepség előtt, csütörtök délelőtt tartott sajtótájékoztatót Farkas Éva Erzsébet Kiss Ádám turisztikai tanácsnok és Barna Gábor társaságában. Elhangzott, az idei városnapok hagyományápolást ötvözi a modern fesztiválhangulattal, az ötletet pedig a városban működő néptáncegyüttesek adták ehhez. Ehhez illeszkedik a néptánctalálkozó, és a most meghívott sztárfellépők is ilyen stílusúak. A rendezvények közül kiemelték, hogy szombaton délután fél 5-kor félezer néptáncos részvételével rekordkísérletre készülnek a főtéren. Arra is ügyeltek, hogy fiatalok és idősek, felnőttek és gyerekek, ide látogatók és helybeliek egyaránt találjanak a három nap alatt szórakozási lehetőséget.