Kiderült, hol búcsúzik el a közönségtől Nagy Bandó András

A Szegedi Zsidó Hitközség Gutenberg utcai központjának dísztermében Adonyi Gábor, az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriumi elnöke tájékoztatta a sajtót a XIX. Szegedi Zsidó Kulturális Fesztivál programjairól, melyek már megkezdődtek és október végéig tartanak, és amiben Nagy Bandó András is jelentős szerepet játszik majd.

Nagy Bandó András utolsó fellépéséről is szólt Adonyi Gábor. Fotó: Karnok Csaba

Kulturális év

A fesztivál a kulturális év kínálatát jelenti, a korábbi elnevezésből a tavaszi szó maradt ki, az élet diktálta így, és nagykoncertek helyett több kisebb, színes, érdekes programot szerveznek, számos helyszínen – jelentette ki Adonyi Gábor. Az Új zsinagógát övező biblikus kertet is bemutatják, hol a levendulára, hol a rózsára koncentrálva, ebben Kendrusz Attila, a hitközség vallási vezetője is részt vesz. Lesznek 3-5 hetes időtartamú időszaki kiállítások, beszélgetős és zenés előadások az Új zsinagógában, ugyanott tárlatvezetés – a kíváncsiak éjszaka is megnézhetik, először június 5-én –, amiben szerepet kap a régi zsinagóga és a sajtótájékoztató helyszínét adó a díszterem is, valamint a fantasztikus orgona is többször felcsendül, tartanak Rákász Gergely koncert is, július 6-án, vasárnap.

Nagy Bandó András búcsúja

– Különleges érdekessége lesz a kulturális fesztiválnak, hogy a Szegedhez és Deszkhez is kötődő, főként humoristaként ismert Nagy Bandó András előadói, előadóművészi pályafutását nálunk, az Új zsinagógában fejezi be. Megtisztelő, hogy ezt a helyszínt választotta a búcsúra – mondta Adonyi Gábor, megemlítve: a több mint két órás monológja végén elmondja Babits Mihály Jónás könyve című, 1938-ban írt elbeszélő költeményét. Hagyományosan, hiszen eddig mindig megtették, a Szegedi Szimfonikus Zenekar is szerepel a fesztiválon, Réz András filmesztéta pedig először. A felsoroltakon kívül is számos érdekességet, különlegességet tartogat még az érdeklődőknek a XIX. Szegedi Zsidó Kulturális Fesztivál.

Emlékmenet

A tavaly először megrendezett emlékmenetet is megtartják június 29-én, 11 órától a deportálásra, a deportáltakra, a mártírokra emlékezve. – Egy illető eljött, megnézte a holokausztkiállítást, majd az emlékkönyvbe azt tagadó bejegyzést írt. Amíg ilyen előfordul, addig az emlékmenetet mindig meg kell tartani – mondta Adonyi Gábor.