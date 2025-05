Sztárok, versek, rock'n'roll: Szegedre érkezik a Talány Akusztik

Május 27-én újra Szegeden koncertezik a nívódíjas Talány Akusztik, ezúttal a Szent-Györgyi Albert Agóra dísztermében.

Neves zenészek, minőségi műsora, ez a Talány Akusztik. Fotó: Talány Akusztik

A 2016-ban alakult „irodalmi zenekar” – élén Zöld Csaba színművésszel és Szabó Zoltán Attila íróval – Szegedi vándorének című műsorával tér vissza a napfény városába, ahol már korábban is nagy sikert arattak. A formáció zenéje sokszínű: a jazzes-bluesos dallamoktól a hard rockon és reggaen át egészen a költészettel átszőtt kollázsokig terjed. A zenekar tagjai kiváló zenészek neves formációkból, köztük Kristó Zsófi fuvolista, Gáspár Gyula basszusgitáros és Németh Tamás dobos. A koncert különlegessége, hogy tisztelgés Szeged előtt, amelyhez új dal is készült. A Talány-dalok, köztük a Klikk vagy a Tabán-blues, már országos ismertségnek örvendenek, a zenekar irodalmi ihletésű, ironikus világa több generációt is megszólít.