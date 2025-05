Nagy dobásokra készül a szentesi színház

A szentesi Tóth József Színház bejelentette, milyen előadásokkal várja jövőre a közönséget. Hat-hat produkcióból álló felnőtt és gyermek, valamint négy előadásos ifjúsági bérletet kínál a nézőknek, akiket stúdiószínházi produkciókkal is várnak majd. Nemcsak a szentesi színház, hanem a Szegedi Nemzeti Színház is bejelentette a következő színházi évad műsorát. A szegedi közönség a Nagyszínházban hat, a Kisszínházban pedig hét premiert láthat.

Bőven lesz miből válogatni: a Tóth József Színház zenével, nevetéssel és drámával is készül a következő szezonban. Illusztráció: Shutterstock

Tóth József Színház szentesiekre szabva

Kancsár Orsolya, a szentesi színházat szeptembertől vezető igazgató szerint az elmúlt év a tapasztalatszerződésről szólt, így a következő színházi évadot már a helyiek igényeit figyelembe véve állították össze. Kancsár Orsolya elmondta, hogy idén többen vettek bérletet mint az előző években és a nézőszám is jelentősen növekedett. A közönség igényeinek megismerése érdekében közvélemény-kutatást is végeztek. A színház közvélemény-kutatása szerint a nézők többsége elégedett a programokkal, leginkább a vígjátékokat és musicaleket kedvelik, de nyitottak lennének több klasszikus darabra is.

A repertoárban lesznek ismert és közkedvelt darabok – például a Te rongyos élet, az Anconai szerelmesek vagy a Valahol Európában –, de klasszikusokat is láthat a közönség, mint A sirály vagy Scapin furfangjai. A gyerekeket olyan mesékkel várják, mint a Pinokkió, a Didergő király vagy A tücsök és a hangya. Az ifik sem maradnak program nélkül: Molière, Molnár Ferenc, sőt Vecsei H. Miklós is ott lesz a színpadon – ha nem is személyesen, de a darabjaival biztosan.

Újdonságok

A Tóth József Színház új játszóhelyet nyit Őze Lajos Stúdió néven, folytatja népszerű közösségi programjait, és visszahozza a sztárvendéges show-műsort is. Emellett nagyszabású nemzetközi színházi fesztivált szerveznek őszre, melyen több külföldi társulat is részt vesz majd.