Habparti és tűzoltóbemutató is lesz Bakson

Falunappal ünnepel szombaton Baks, ahol reggeltől estig találhatnak programokat a helyiek és a településre ellátogatók. Reggel 7 órakor zenés ébresztővel indul a nap, melyhez a tűzoltók is csatlakoznak. Miután mindenki magához tért, 10 órakor gólyalábasok vonulnak fel, lesz Parasztolimpia, a gyerekeknek pedig lufihajtogatás. Délelőtt 11 órától Kiss-Rigó László megyés püspök celebrálja a Jézus Szíve római katolikus templom fennállásának 15. évfordulójából tartott ünnepi szentmisét.

Falunapot rendeznek szombaton Bakson. Archív fotó: Karnok Csaba

A programok délután 15.30-tól folytatódnak: a hivatásos tűzoltók, illetve a tiszakálmánfalvai és baksi önkéntes tűzoltók bemutatót tartanak, majd habpartit és tűzoltófecskendő-párbajt rendeznek a gyerekeknek a Köztársaság utcai focipályán. Aki erősnek érzi magát, tűzoltókészülék-hajításban is megmérettetheti magát. A falunapi hivatalos megnyitót 17.30-kor tartják, itt adják át a kitüntetéseket és díjakat is. A színpadi programok 18 órakor kezdődnek, fellép többek között Vitamin is, a Happy Gangből. Az estet 22 órakor lézershow, majd utcabál és diszkó zárja.