Szerep, ami nem ereszt: Gallusz Nikolett a Manderley-ház legsötétebb zugaiban jár

Kettős érzésekkel tért vissza Gallusz Nikolett idén nyáron Szegedre. Ahogy fogalmazott, a Szegedi Szabadtéri Játékok nagyszínpadán szerepelni mindig fantasztikus élmény számára, amire boldogan készül minden alkalommal. Kedves emlékként idézte fel a Macskák, a Jézus Krisztus Szupersztár és a Mamma Mia! musicalekben átélt, zajos szabadtéri sikereket. Ám aktuális feladata ezúttal korántsem a határtalan derűnek enged teret. Ennek ellenére nagy lelkesedéssel fogja július 26-án ismét leénekelni a csillagokat is a Dóm tér egéről a Rebecca musical vaskalapos házvezetőnője, Mrs. Danvers bőrébe bújva.

Immár a második nyáron kápráztatja el a Dóm tér közönségét Gallusz Nikolett a Rebecca musicalben, Mrs. Danvers szerepében. Fotó: Tari Róbert

– Egészen más volt annó visszatérni például a Mamma Mia! Donnájaként, aki felszabadult, önfeledt nő, és a szerelemről, a boldogságról, a szabadságról énekel. És egészen más volt belecsöppenni a Rebeccába, mert Béres Attila fantasztikus rendezővel korábban nem volt lehetőségem a Madách Színházban együtt dolgozni, ezért a legváratlanabb álmom vált valóra, amikor kiválasztott Mrs. Danvers szerepére. Örömmel tudtam meg utólag, hogy Bolba Tamás karmester is egyetértett abban, hogy hangi adottságaimmal is alkalmas vagyok erre a nagyszabású, kihívásokkal teli zenei anyagra. Mrs. Danvers szerepét váltott szereposztásban alakítjuk Janza Katával, aki már részt vett a tíz évvel ezelőtti produkcióban. Amikor ennyire nagyszabású szerepet kap az ember, nem magát, hanem a feladatot veszi komolyan, és ez velem is így történt. Rengeteg figyelmet és fegyelmet igényel ez a szerep – mondta el a színésznő.

Mrs. Danvers komorsága a színpadon kívül is hat

Mrs. Danvers komolysága, fegyelmezettsége, visszafogottsága a színpadon kívül is hatással van Gallusz Nikolettre. Elárulta, hogy míg Donna Sheridanként előszeretettel nevetgélt a kulisszák mögött kollégáival, a Rebecca Mrs. Danverseként inkább visszavonul öltözőjébe.

– Mrs. Danvers beszüremlik a civil életembe is. Nem visel meg és nem nyomaszt, de persze a színpadon kívül is hatással van rám. Valójában ez a művészet lényege, hogy beszűrődjön a mindennapjainkba – részletezte.