Guinness-rekordra hajtott a banda a Móra-parkban, a közönség segítségét kérték hozzá – videóval

Ismét gigabulit csapott a hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekar a szegedi Móra-parkban. A szabadtéri koncert két hete is tömegeket vonzott, és most szombaton is rengetegen voltak kíváncsiak a fúvósokra. Az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Helyőrség Zenekara újfent kitett magáért, ráadásul vezényletükkel egy Guinness-rekordkísérlet is lezajlott a Móra Ferenc Múzeum előtt.

Másodjára is gigabulit csaptak a hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekar fúvósai a Móra-parkban. Ráadásul ezúttal majdnem rekordot is döntöttek. Fotó: Karnok Csaba

Újra dübörgött a helyőrségi zenekar

A helyőrségi zenekar nem aprózta el, a műsorban hollywoodi filmzenék, indulók, könnyűzenei örökzöldek és fülbemászó rajzfilmslágerek is elhangzottak. De az igazi robbanás csak ezután jött. Amikor felcsendült a Skorpió, az LGT, majd Demjén Ferenc slágere, a közönség egy emberként ugrott talpra, és megindult a tánc.

„Azt beszéli már az egész város, hogy újra dübörög a banda” – harsogta bájos aktualitással a közönség a muzsikusokkal együtt a Skorpió-dalt, majd az LGT Zenevonat számával hangolódtak a csúcspontra, ami Demjén Szerelemvonat slágerével robbant.

Guinness-rekordra mozdult a tömeg

A fúvósok a Zenevonat előtt tréfásan kihirdették, hogy Guinness-rekordkísérletre hívják a jelenlévőket. Magyarország leghosszabb „zenevonatát” akarták létrehozni, vagyis a leghosszabb egymásba kapaszkodó emberekből álló, táncoló sort. A felhívásnak óriási sikere volt, rengetegen álltak össze, több vonat is alakult pillanatok alatt, amelyek végül egy gigaszerelvényben egyesültek.

Bár a rekordkísérlet nem volt hivatalos, a közönséget ez cseppet sem zavarta. A hangulat a tetőfokára hágott, a tapsvihar és az ováció megrengette a Móra-parkot.

A rekord Esztergomé, de Szeged se maradt le sokkal

Magyarországon az eddig hitelesített adatok alapján a leghosszabb összekapaszkodott embersor, vagyis az úgynevezett „embervonat” rekordját 1040 fő alkotta 2017. szeptember 9-én Esztergomban, a Magyar Suzuki Zrt. családi napján. A résztvevők kéz-váll kapcsolódással körülbelül 500 méteren keresztül vonultak együtt, és a korábbi 948 fős rekordot sikerrel megdöntötték.