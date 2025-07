Innen indult egy országos őrület, így kezdődött a Kamionos találkozó legendája – galériával

Újdonságok és programok

Az évek során a programkínálat is jelentősen bővült: a kamionos vetélkedők, családi programok, koncertek, gyermekfoglalkozások, valamint a veterán járműbemutatók is szerves részévé váltak a fesztiválnak. A 2025-ös, XXXV. Kamionos Találkozón például külön gyerekparkkal, zenei fellépőkkel és tematikus kamionkiállítással is várják a látogatókat. A találkozó már rég túlnőtt a szimpla járműbemutatón: közösségi esemény lett belőle, amely lehetőséget ad a szakma ünneplésére, a laikusok számára pedig betekintést nyújt a fuvarozók világába.