Meglepő ötlettel mentené meg egy fotográfus a hosszú ideje zárva tartó Kass Galériát

Bizakodásra ad okot a mozgolódás a Kass Galéria környékén. A bejárati kapun belesve jól látható, hogy belülről kifestették a kiállítóhelyet, és amint megtudtuk, Szeged neves fotóművésze meglepő és merész, ugyanakkor komoly és költséghatékony koncepciót dolgozott ki az újranyitásra. Dömötör Mihály javaslata nemcsak a múlt értékeit hozná vissza, hanem új lehetőséget is teremtene a kortárs fotóművészet számára.

Meglepő és merész koncepciót dolgozott ki Dömötör Mihály fotóművész a Kass Galéria újranyitására. Fotó: Török János

Új funkciót kaphatna a Kass Galéria

Dömötör Mihály javaslata szerint a Kass Galéria új funkcióban, kortárs fotóművészeti központként nyílhatna meg újra. Mivel maga Kass János is kiemelkedő fotóművész volt, művészbarátairól készített fotósorozata kimagasló értékű, a fotográfia mint új irány nem lenne idegen az eredeti szellemiségtől. Dömötör Mihály elmondta, hogy koncepcióját levélben már ismertette is Botka László polgármesterrel.

– Szegeden nagyon kevés a kiállítóhely, ellenben sok jeles fotográfus van. Több mint harmincat mutattunk be közülük – utalt az Agórában nagy sikerrel futott, nemrég zárult Szegedi Fotográfusok sorozatra. Terve szerint a galéria kisebbik részében Kass saját művei – fotói és grafikái – évente frissülő tárlatban lennének láthatók, míg a nagyobbik tér a kortárs szegedi fotóművészet bemutatóhelyévé válna. Sőt, testvérvárosok fotóklubjai is bemutatkozási lehetőséget kaphatnának.

– A fotóművészet napjainkban egyre népszerűbb, és Szegeden jelenleg kevés a lehetőség a minőségi kortárs fotó bemutatására. A galéria újjáéledése nemcsak a város kulturális kínálatát bővítené, de teret adna a helyi alkotók érvényesülésének is – hangsúlyozta.

Lakattal őrzött Kass-örökség

A Covid óta tart zárva a Kass Galéria, amelyet Dömötör Mihály a szegedi belváros ékszerdobozaként tart számon. Az épület a szegedi önkormányzat tulajdona, működtetője a Móra Ferenc Múzeum. Falai között őrzik a Kossuth- és Munkácsy-díjas Kass János grafikusművész nyolcszáz grafikáját, évek óta lakat alatt.

– Kass János hagyatékának jelentős részét odaadta Szeged városának azzal a kikötéssel, hogy a város folyamatosan működteti a Kass Galériát. Nagyon jól érzékelte, hogy a galéria akkor lesz élő, ha nemcsak az ő művei láthatóak, hanem időszaki kiállításokat is rendez benne. Éppen ezért tanítványainak és különböző művészeknek is csinált kiállítást a Kass Galériában. Még nekem is volt Árnyképek címmel kiállításom itt, Kass János még ott volt a megnyitón, utána még egy kiállítás volt Kereszt parafrázisok címmel – idézte fel Dömötör Mihály, akinek édesapja leltározta be hajdanán a nyolcszáz Kass-grafikát.